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Сигнал за паднала от сграда жена вдигна полицията и Спешна помощ в Благоевград

Сигнал за паднала от сграда жена вдигна полицията и Спешна помощ в Благоевград
Pixabay

Екипи на полицията и Спешна помощ са изпратени на бул. "Джеймс Баучер", като състоянието на жената все още се изяснява

Сигнал за жена, лежаща на тротоара пред сграда в Благоевград, е подаден днес около 13:00 часа на спешния телефон 112.

Инцидентът е станал на булевард "Джеймс Баучер", където след получаването на сигнала са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация се проверява възможността жената да е паднала от сграда, но обстоятелствата около случилото се все още не са изяснени.

Към момента няма официална информация за състоянието на жената, нито за причините, довели до инцидента.

Очакват се допълнителни подробности от компетентните органи.

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