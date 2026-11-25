43-годишен полски шофьор е привлечен като обвиняем по бързо производство, след като бе заловен да управлява тежкотоварен камион в Стара Загора с 3,25 промила алкохол в кръвта.

Обвинението е повдигнато от Районната прокуратура в града за нарушението, извършено на 24 ноември.

Тежкотоварната композиция – влекач с прикачено полуремарке и полска регистрация – е била спряна за рутинна проверка от полицейски патрул на територията на Стара Загора. Направената на място проба с техническо средство „Алкотест Дрегер“ отчела внушителната концентрация от 3,25 промила.

С постановление на наблюдаващия прокурор водачът е задържан в ареста за срок до 72 часа.