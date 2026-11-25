Протест в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев започна тази вечер пред сградата на общината. Демонстрацията е организирана от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" под надслов "Долу ръцете от демокрацията".

Недоволството е предизвикано от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на Коцев.

Организаторите определят решението като посегателство срещу демократичния избор на варненци и настояват да бъде зачетена волята на гражданите, избрали Коцев за кмет през 2023 г.

Протестът започна в 18:00 часа, като е предвидено шествие от сградата на общината до хотел, свързван с бизнесмена Даниел Славов - Дънката.

Припомняме, че ОИК прекрати мандата на Коцев заради отсъствията му от работа по време на задържането му през 2025 г. Решението предизвика остри политически реакции, като от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" поставиха под съмнение неговата законосъобразност.

Благомир Коцев вече обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Протестна демонстрация в подкрепа на Коцев е организирана тази вечер и в София.