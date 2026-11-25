Общо 108 746 евро са изчезнали от отчетения оборот на игралните автомати в две игрални зали в Берковица. За липсващите средства е подаден сигнал в полицията от мениджър на веригата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Липсата е установена при месечна ревизия на двата обекта. По информация на мениджъра сумата не е била отразена в месечния финансов отчет, представен му по-рано от 39-годишната управителка на залите.

На 23 ноември жената заявила, че напуска работа и заминава за София. След това престанала да отговаря на телефонните обаждания.

Към момента не е ясно къде се намира управителката, нито какво се е случило с липсващите средства.

По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около изчезването на парите.

От полицията в Монтана уточняват, че през последните години в региона не е регистриран подобен случай на липсващи средства от игрални зали.