35 мигранти, сред които четирима непълнолетни, са спасени при операция на "Гранична полиция" в Черно море край Царево. Лодката, с която са пътували от Турция към България, е потънала при приближаването към брега. Това съобщи началникът на Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Бургас старши комисар Лъчезар Момчев, цитиран от bTV.

"Освен че бе предотвратен опит за незаконна миграция по морето, също така бяха спасени 35 незаконни мигранти. Когато провеждаме такива операции по море, на първо място е запазването на живота и здравето на мигрантите", подчерта Момчев.

По думите му плавателният съд е бил моторна лодка с нисък борд, предназначена за придвижване на сравнително кратки разстояния. Предполага се, че е потънала след съприкосновение със скали край брега.

Около 3:00 часа сутринта интегрираната система за наблюдение на морската граница е засякла лодката при навлизането ѝ в българските териториални води. Към нея незабавно е насочен граничнополицейски кораб, а на сушата са изпратени екипи от Царево.

"Когато има опит за незаконна миграция по море, винаги има опасност за живота на мигрантите. Все пак Черно море неслучайно се нарича Черно море", предупреди старши комисар Момчев.

Той припомни, че при подобни опити има случаи на преобърнати плавателни съдове, при които мигранти губят живота си.

Спасените са граждани на Афганистан и Пакистан. Сред тях има четирима непълнолетни афганистанци, които са пътували с придружители.

Всички са в добро общо състояние, въпреки че част от тях са били премръзнали. Граничните полицаи са им предоставили одеяла.

По информация на Момчев крайната дестинация на лодката е била България. Все още се изяснява откъде точно в Турция са потеглили мигрантите и колко време са прекарали в морето.

Това е вторият предотвратен опит за незаконно преминаване на морската граница от началото на годината. При предишния случай на 15 май са били задържани 15 мигранти.

Старши комисар Момчев отбеляза още, че опитите за незаконно преминаване на българо-турската граница са намалели значително благодарение на засилената охрана, модернизираните системи за наблюдение и сътрудничеството с турските власти.