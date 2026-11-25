Дипломатически скандал се разрази след протестна нота на китайското посолство в София до българския парламент, провокирана от изказване на депутата Божидар Божанов. Реакцията на Пекин е заради неговото допускане, че зад разкрития кибершпионаж срещу български институции е възможно да стоят хакерски групи, финансирани от китайската държава. За нотата съобщи самият съпредседател на „Да, България“ в профила си във Фейсбук.

Божанов разкритикува действията на дипломатическата мисия, определяйки ги като „дипломатическо безобразие“, тъй като чужди посолства си позволяват да критикуват експертно обосновани позиции на народни представители.

По повод изнесените миналата седмица данни за петгодишен кибершпионаж той напомня, че за всеки специалист в сферата е безспорно, че подобни атаки се извършват основно от държавно спонсорирани групи от Китай, Русия и Иран, за което съществуват множество публични данни. По думите му една нота не може да промени тези факти, а установяването на конкретния извършител е задача на изпълнителната власт.

Според политика острата реакция на Пекин само засилва подозренията за китайска намеса. „На следващото си посещение в Китай българските министри могат да преведат българската поговорка „гузен негонен бяга““, иронизира Божанов.

Той свърза самочувствието на китайските дипломати с политиката на кабинета, който според него се е поклонил на Пекин и възнамерява да превърне страната ни във входна врата за Китай към Европа. Депутатът предупреди, че редица държави в региона вече съжаляват за грешката с „китайските инвестиции“ и изрази опасение, че Румен Радев иска и България „да настъпи мотиката“.

В отговор на създалата се ситуация народният представител ще сезира Министерството на външните работи (МВнР) с искане да бъде защитен авторитетът на Народното събрание и да се спазва дипломатическият протокол. Той изтъква, че чуждите мисии имат право да изпращат ноти до български институции единствено по официалния ред чрез външното министерство, а не директно.

В писмото си Божанов ще настоява на китайската страна да бъде напомнено, че България е демократична държава, в която всички граждани, включително депутатите, разполагат със свободата да изразяват мнението си. „Една нота, макар и от мощна държава като Китай, няма да промени позицията ми. Аз се отчитам пред българските граждани, а не пред посолства“, пише той.