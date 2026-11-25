Инвестицията на турската компания TUSAŞ Engine Industries (TEI) в България ще интегрира страната ни в глобалните вериги за доставки на авиационната индустрия. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с ръководството на компанията в Министерския съвет.

В разговорите участва и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък.

Инвестицията е на стойност 90 млн. щатски долара и предвижда изграждането на завод за производство на високопрецизни компоненти за авиационни двигатели в района на Пловдив.

Това ще бъде първата производствена база на TEI извън Турция. Сред ключовите акционери в компанията е американският авиационен гигант GE Aerospace.

Според правителството новото предприятие ще създаде стотици работни места в дългосрочен план и ще открие възможности за сътрудничество с български доставчици, инженерни компании и малки и средни предприятия.

Премиерът подчерта, че инвестицията ще бъде важна и за образователния сектор, тъй като може да насърчи партньорства с университети и професионални гимназии за подготовката на квалифицирани кадри.

"Обещахме да привличаме такъв тип инвестиции, за да трансформираме българската икономика от модел, базиран на евтин труд и потребление, към високотехнологично производство с висока добавена стойност", заяви Румен Радев.

По думите му превръщането на България в център за високотехнологично индустриално производство е сред основните приоритети на правителството.

Новият завод ще бъде насочен към производството на прецизни компоненти за авиационни двигатели - сектор, който изисква специализирани технологии и висококвалифицирана работна ръка.