Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев пусна пред медиите запис на премиера Румен Радев от заседание на Министерския съвет на 16 ноември, в което той казва: „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните", предава БТА.

Василев заяви след това, че Радев днес е излъгал за това, че предупреждението на ЕК за глоба от 25 млн. евро не била заради политиките на неговото правителство, а за политиките на предишните правителства.

Според Асен Василев „тази лъжа“ много лесно се опровергава като се отворят ежегодните доклади на ЕК, тъй като в нито един от тях няма проблем със салдото на бюджета, с процедура по свърхдефицит и няма критики към България, че не е направила достатъчно.

„Там ясно се казва, че проблемът идва от това, че Бюджет 2026 г. не е направил достатъчно за свиване на дефицита“, каза Асен Василев и припомни, че от ПП са предупредили, че това ще се случи.

По думите му Бюджет 2027 г. е още по-лош, защото удря фундамента на икономиката, инвестиции и потреблението, и ще ни доведе до рецесия. Василев заяви, че бюджетът не може да бъде поправен в парламента, а трябва да се върне в Министерството на финансите и да бъде поправен от друг финансов министър, защото Гълъб Донев „очевидно не се справя с тази задача“.

Попитан дали иска оставката на министър Гълъб Донев, той каза, че са я поискали преди месец, но Радев е решил, че ще ползва Донев докрай, докато не му свали правителството.