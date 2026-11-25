Земетресение с магнитуд 2,6 е регистрирано в района на Смолян днес в 10:27 ч. Данните са на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Епицентърът е бил на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София.

По първоначална информация земетресението е било усетено в Смолян и близките населени места.

През последните дни районът на Смолян е регистрирал още няколко земетресения. На 14 ноември са отчетени два труса с магнитуд 2,6 и 3,5. Няколко дни по-късно, на 18 ноември, е последвала поредица от земетресения, сред които най-силното е било с магнитуд 3,7 и епицентър в района на село Момчиловци. Тогава трусът е усетен от жители на Смолян и околните населени места, като част от тях са напуснали домовете си.

Последното земетресение преди днешното е регистрирано на 23 ноември. То е било с магнитуд 2,1, а епицентърът му е бил на 8,1 км североизточно от Смолян.