Пожар избухна в нефтената рафинерия в руския град Сизран, Самарска област, след атака с дронове в сряда.

Според анализ на OSINT екипа на Astra, цитиран от Укринформ, огънят е обхванал съоръжение на руската петролна компания „Роснефт“. Местни жители са публикували в интернет видеоклипове, показващи голям пожар в района.

Рафинерията в Сизран е едно от най-големите промишлени предприятия в Самарска област. Проектният ѝ капацитет е около 8,5–8,9 милиона тона петрол годишно. Тя произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, корабно гориво и битум.

По информация на Astra съоръжението все още е било в процес на ускорен ремонт след предишна атака през септември.

При същата атака е била поразена и рафинерията „Куйбишев“, също част от групата на „Роснефт“. Тя е с проектен капацитет от около 7 милиона тона петрол годишно и произвежда над 20 вида петролни продукти, включително бензин, дизелово гориво, втечнени нефтени газове и сяра.

Заплаха от атаки с дронове е била обявена в Самарска област около полунощ местно време. По данни на местни жители предупреждението за въздушна тревога е било задействано едва след началото на атаката и не е обхванало всички райони.

Междувременно, както съобщи по-рано Укринформ, друга руска петролна рафинерия в Ростовска област е преустановила работа след пожар, причинен от атака с дронове през нощта.