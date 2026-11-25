Профилактиката и ранната диагностика са приоритетите на Бюджета на Здравната каса за 2027 г. Това заяви здравният министър Катя Ивкова в пленарна зала, където започна обсъждането на Бюджета на НЗОК. Тя изрази очакване Бюджетът на НЗОК да бъде подкрепен и от опозиционните партии.

"Както беше представено и в двата доклада, проектът на бюджет на НЗОК за 2027 година не беше подкрепен от опозиционните партии. Изключително много се надявам, че не сте били против възможностите за превенция и профилактика на заболяванията и възможностите, които се гарантират и за здравните кадри. Очаквам Народното събрание да изрази подкрепа към така предложения проект на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2027 година", каза Ивкова.