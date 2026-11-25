"ТЕЛК реформата е наложителна. Имало е цели села, където придобиването на ТЕЛК е било форма на поминък. Всички са били доволни от ситуацията. Ще има преоценка на ТЕЛК решенията. Може да се ползва ИИ, но той няма да е водещия". Това заяви депутатът от ПБ Стефан Белчев по повод идеите на управляващите да се спре корупцията и злоупотребата с ТЕЛК решения.

От 800 000 души с ТЕЛК, вероятно около 20% са нереални, смята депутатът.

Той не отговори дали сега ще бъде гледан случай по случай всеки един от тези 800 000, за да се избегне застрашаването на живота на хора, които са реално болни.

"Не е нормално да има издадени глоби за превишена скорост на хора, които са регистрирани със слепота", каза Белчев.

Той обясни, че специалистите ще решат как да бъде оценявана трудоспособността на пациентите.