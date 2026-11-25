Общински съветници във Варна тази сутрин коментираха пред БТВ отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев.

По думите на Биляна Раева от ГЕРБ "Благомир Коцев е подвел варненци и не е изпълнил нито едно от обещанията си".

"Възраждане се бори последователно за оставката на настоящия кмет вече трета година", каза Георги Георгиев, общински съветник от Възраждане.

"Още от преди три години предупреждавахме, че Варна я чака бедствие и вече почти няма човек във Варна, който да не е съгласен с това предупреждение. За нас тази оставка е добра новина", каза Георгиев.

По думите му "целият град е отражение на политиката, която води ПП-ДБ и управляващата коалиция за липса на всякаква креативност".

"Няма да коментираме скандалите с Баба Алино", посочи Георгиев.

"Преди всичко Благомир Коцев подведе варненци и не изпълни нито едно от обещанията си. Въпреки това начинът, по който беше отстранен не е правилен. Варненци заслужават повече вместо да превърнем едно лице, което няма никакви управленски способности отново в мъченик, в жертва", каза Раева.

"Всъщност жертвата не е Коцев, жертвата е Варна", изтъкна тя.

"ОИК (Общинската избирателна комисия) е самостоятелен орган със собствени функции, те са под контрола на съда, така че ще видим какво ще каже съдът. Нас ни е грижа за Варна", добави тя.

"Към този момент не можем да кажем дали отстраняването на Коцев е позитивно или негативно, защото има много рискове, които крие едно отстраняване по този начин на кмета", каза Давид Киркоров от Алтернатива на гражданите, като добави, че е редно от страна на съда да се прегледат всички детайли.

Стелиян Севастиянов от ПП-ДБ каза, че напълно подкрепя изявлението на Коцев, че е извършена безпрецедентна подмяна на гласуването на варненци.