Министерският съвет ще разгледа на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства за тази година. Сред тях са министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на земеделието и на спорта.

В дневния ред са включени още промени в Наказателния кодекс и в Закона за изпълнение на наказанията.

В същото време в Народното събрание влизат Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г., предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.