При малолетните родилки бременността е високорискова, а самото раждане - предизвикателство. Това обясни началникът на АГO към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-Монтана д-р Захари Николов, цитиран от НОВА.

Той говори по повод случая, при който дванайсетгодишна роди в Монтана.

Бебето е родено със секцио. Бащата е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години.

"Майката е добре като за трети следоперативен ден – раздвижена и захранена", посочи д-р Захари Николов.