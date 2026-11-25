След решението на ОИК – Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев от поста му днес са организирани протести в София и Варна.

Демонстрациите са организирани от „Продължаваме промяната“, а във Варна – съвместно с „Демократична България“.

В София протестът е насрочен за 18 часа на улица „Раковски“ 103, пред офис на банка, свързана с ТИМ.

Във Варна демонстрацията започва в 18 часа пред сградата на общината, откъдето е предвидено шествие до хотел, свързван с бизнесмена Даниел Славов – Дънката.

Недоволните настояват за изясняване на обстоятелствата около решението на Общинската избирателна комисия и поставят под въпрос начина и момента, в който то е взето.

Протестиращите заявяват, че очакват прозрачност и ясни мотиви за действията на ОИК-Варна.

Според тях решението за прекратяване на мандата на Коцев не трябва да бъде разглеждано единствено като административна процедура, а и през призмата на волята на варненските избиратели.

Повод за напрежението стана решението на ОИК-Варна, което все още не е влязло в сила и може да бъде обжалвано пред Административния съд във Варна.

Припомняме, че юристът и бивш председател на ЦИК Александър Андреев също постави въпроса защо ОИК-Варна се е произнесла едва сега по сигнали, подадени още през 2025 г. По думите му подобни сигнали не би трябвало да бъдат оставяни без решение за продължителен период.

Според проверката на комисията Коцев е отсъствал от работа общо 107 работни дни в периода от началото на 2025 г. до 11 ноември същата година. ОИК обаче не признава документите, удостоверяващи причините за 33 от тези дни. Така според комисията от 15 септември 2025 г. Коцев не е разполагал с основателен документ, с който да оправдае неявяването си на работа.

Припомняме, че Коцев беше арестуван на 8 юли и освободен на 28 ноември.