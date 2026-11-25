Националният отбор по футбол ще има нов технически директор. Досегашният Кирил Котев беше освободен след края на мачовете в Лига на нациите. Неговият заместник ще бъде испанец, като според "Мач Телеграф" става дума за Раул Ерера.

В последните 5 години той бе директор в Америка от Мексико, където отговаряше за детско юношеското направление. Преди това Ерера е работил 15 години в школата на Виляреал. Той притежава лиценз „UEFA РRО“. Благодарение на него от школата на този отбора са излезли куп футболисти, които са успели да намерят място в първия отбор. Освен това те са стигнали и до националните формации на страната, пише във визитката му.

В Испания той е печелил титлата и Купата с различни формации, а освен това е водил младоците на Виляреал и в евротурнирите. Котев пък се очаква да бъде пренасочен към друга длъжност в БФС.

Ерера ще бъде част от испанската инвазия, която предстои да дойде у нас. Както е известно, Георги Иванов се е насочил към специалист от тази страна за нов селекционер. Смята се, че фаворит за този пост е Диего Мартинес.

Освен това треньорската школа също ще има чужденец за шеф. И той също ще бъде испанец.