Партията „Яшар“, ръководена от бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, е постигнала споразумение за коалиционно сътрудничество с дясната опозиционна формация „Нашият дом Израел“ на Авигдор Либерман. Договореността е част от усилията за сформиране на ново правителство след парламентарните избори в Израел, състояли се през октомври, съобщава Ройтерс.

От „Яшар“ уточниха, че споразумението е било постигнато след среща между Айзенкот и Либерман във вторник. Това е първата официално обявена коалиционна договореност след изборите.

Израелският парламент положи клетва на 10 ноември, без дотогава да е постигнато съгласие за съставяне на нов кабинет. На вота от 27 октомври партията на досегашния премиер Бенямин Нетаняху не успя да запази парламентарното си мнозинство. Въпреки това опозиционните формации все още нямат достатъчно ясно очертана формула за управление.

Президентът Ицхак Херцог възложи на Гади Айзенкот задачата да състави правителство. Междувременно Нетаняху продължава да изпълнява функциите на служебен министър-председател.

Блокът на „Ликуд“, в който участват крайнодесни и ултраортодоксални партии, се представи по-добре от очакваното на изборите, но не успя да събере необходимата подкрепа за мнозинство. В момента формациите от този лагер разполагат с общо 53 от 120-те места в Кнесета.

От своя страна „Яшар“ и останалите политически сили, които биха могли да подкрепят Айзенкот, включително партията на Либерман, имат общо 48 депутатски места. Възможен източник на допълнителна подкрепа са партиите, представляващи арабското малцинство в страната, които разполагат с 19 места и също са в опозиция на Нетаняху.

Постигнатото споразумение между двете формации е показателно на фона на предишните позиции на Либерман. Неговата партия разполага със 7 места в парламента, докато „Яшар“ спечели 21. Либерман неведнъж е изразявал несъгласие както с правителство, зависещо от подкрепата на арабските партии, така и с вариант за национално единство, включващ Нетаняху.

В същото време лидерът на „Нашият дом Израел“ е заявявал, че основният му политически приоритет е отстраняването на Нетаняху от властта.

Айзенкот разполага с 28 дни, за да изпълни възложената му задача – срокът изтича на 6 декември. При необходимост той може да поиска допълнителни 14 дни. Ако не успее да състави кабинет, възможността ще бъде предоставена на Нетаняху. При провал и на втория опит страната ще трябва да проведе нови парламентарни избори през следващата година.

Паралелно с преговорите между опозиционните формации продължават и разговорите между Айзенкот, част от партньорите му от т.нар. „блок на промяната“ и представители на „Ликуд“ за евентуално правителство на националното единство.

Междувременно лявата формация „Демократите“, която има 8 места в Кнесета, обяви, че спира преговорите с Айзенкот. Като причини за решението си партията посочи напредъка в разговорите му с „Ликуд“ и липсата на развитие в опитите за съставяне на правителство на промяната.

Лидерът на „Демократите“ Яир Голан заяви, че подкрепя вариант за управление без участието на Нетаняху, в което да бъдат включени и арабските политически формации.