Индонезийски спасителни екипи издирват десетки работници, блокирани в незаконна златна мина в провинция Западна Ява, предаде Ройтерс.

Рудникът се намира в Богор - планински район на 60 км южно от столицата Джакарта.

Според местни медии броят на блокираните работници е 30 души.

Те са блокирани в мина на дълбочина 100 метра заради проливните дъждове в района, които продължават от понеделник.

Държавната миннодобивна компания „Антам“ (Antam) заяви, че става дума за нерегламентирана златна мина.

Инцидентите в подобен тип рудници в Индонезия са чести.