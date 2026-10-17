За първи път български левове влизат в музей в Индонезия

За първи път български банкноти и монети стават част от постоянната колекция на Музея на Банката на Индонезия в Джакарта. Инициативата е на българския посланик д-р Таня Димитрова и е посветена на 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия.

Дарението беше връчено лично от посланик Димитрова на официална церемония в музея и прието от неговия директор и изпълнителния директор на Банката на Индонезия. На събитието присъства и заместник-управителят на банката.

Монетите са предоставени със съдействието на Българската народна банка, съобщиха от българското посолство в Джакарта.

До момента българските парични знаци не са били представени в богатата нумизматична колекция на музея. Новите експонати ще запознават посетителите с част от българската история, държавност и културно наследство.

Музеят на Банката на Индонезия се намира в историческата сграда на бившата De Javasche Bank в стария град на Джакарта. Той представя развитието на паричните системи, банковото дело и икономическите отношения през различни исторически периоди.

Инициативата е част от поредицата събития, организирани от българската дипломатическа мисия по повод седем десетилетия отношения между двете страни.

С включването на българските банкноти и монети в музейната колекция посетителите ще имат възможност да се запознаят с национални символи и исторически личности, изобразени върху българските парични знаци.