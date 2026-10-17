НСИ: 47% от работещите българи с ниско образование живеят в бедност

Близо половината от работещите българи с начално или без образование живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който се отбелязва на 17 октомври.

Според статистиката 47% от работещите с начално или без образование са под прага на бедността, докато останалите 53% са над него.

Данните показват значителни различия в дела на работещите бедни в зависимост от завършената образователна степен.

При хората с основно образование 36% от работещите живеят под линията на бедност, а 64% са над нея.

Значително по-нисък е делът при работещите със средно образование. Сред тях 11% попадат под прага на бедността, докато 89% са над него.

Най-нисък е делът на работещите бедни сред висшистите – едва 4%. Останалите 96% от хората с висше образование, които работят, са над линията на бедност.

Така разликата между двете крайни образователни групи достига 43 процентни пункта.

Статистиката показва още, че делът на работещите бедни сред хората с начално или без образование е близо 12 пъти по-висок в сравнение с този при работещите висшисти.

Данните бяха представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който насочва вниманието към необходимостта от мерки срещу крайната бедност и социалното неравенство.

Изкореняването на бедността е първата от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации.

За проследяване на напредъка по тези цели България е разработила национален списък от 215 показателя, основан на статистическите данни на НСИ и индикаторите на Евростат.

Представените резултати показват, че наличието на работа невинаги е достатъчно за преодоляване на бедността, а делът на работещите под прага на бедността е значително по-висок сред хората с по-ниска образователна степен.