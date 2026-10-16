Новини
Търси
Подкаст
Общество

НСИ: 80% от работещите българи съчетават работата с грижата за близки

НСИ: 80% от работещите българи съчетават работата с грижата за близки
БТА

Хората, грижещи се редовно за роднини на 15 и повече навършени години с крехко здраве, болни или с увреждания, са 463 000, от тях 61,9 на сто са заети

При съвместяването на грижите с работата 79,3 на сто от заетите българи, грижещи се за свои деца, внуци или роднини, не изпитват никаква трудност, свързана с работата.

Това показват данни от изследването на Националния статистически институт "Съвместяване на професионалния и семейния живот - Модул към Наблюдение на работната сила през 2025 година", публикувано на интернет страницата на институцията. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.

Според резултатите от модула хората, които се грижат за свои или на партньора деца до 14 навършени години, са 913 500  (19,7 на сто от анкетираните на 18 - 74 г.), от тях 772 000, или 84,5 на сто, са заети.

Услуги за гледане на деца (детски ясли и градини, занимални, професионални детегледачи и др.) ползват 57,4 на сто от хората, които се грижат за свои или на партньора деца.

От хората, които не използват услуги за гледане на деца за някое или за всички деца, 48,9 на сто се грижат за тях сами или заедно с партньора (съпруг, съпруга).

Хората, грижещи се редовно за роднини на 15 и повече навършени години с крехко здраве, болни или с увреждания, са 463 000, от тях 61,9 на сто са заети.

Още по темата

По-високи пенсии, детски надбавки и майчинство през 2027 г.: Какво предвижда бюджетът

По-високи пенсии, детски надбавки и майчинство през 2027 г.: Какво предвижда бюджетът

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Водещи

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

  • Преди 2 минути
Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

  • Преди 20 минути
Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

  • Преди 24 минути
Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

  • Преди 31 минути
Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

  • Преди 37 минути
Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

  • Преди 44 минути
Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

  • Преди 45 минути
Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

  • Преди 53 минути
Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

  • Преди 53 минути
България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация