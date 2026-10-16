По-високи пенсии, детски надбавки и майчинство през 2027 г.: Какво предвижда бюджетът

Увеличение на пенсиите, семейните помощи за деца, майчинството и заплатите в бюджетния сектор е заложено в проекта за държавен бюджет за 2027 година. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти във Варна.

По думите ѝ пенсиите ще бъдат повишени в средата на следващата година, а всички видове семейни помощи за деца ще нараснат с между 16% и 56% в зависимост от конкретната подкрепа.

Предвижда се също увеличение на данъчните облекчения за семейства с деца, както и на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. По-високи ще бъдат и финансовите стимули за майките, които решат да се върнат на работа преди изтичането на майчинството.

Заплатите в бюджетния сектор ще се увеличат с до 7,5%

Проектобюджетът предвижда 5% ръст на възнагражденията в бюджетната сфера, а за работещите в образованието увеличението ще бъде 7,5 на сто.

Ефремова уточни, че повишаването на индивидуалните заплати в държавната администрация зависи и от оценката за работата на съответния служител.

Минималната заплата може да достигне 672,80 евро

Министърът коментира и новия механизъм за определяне на минималното трудово възнаграждение, който вече предвижда долна и горна граница.

Долната граница е равна на сегашната минимална заплата от 620 евро, а максималната е определена на 672,80 евро.

Правителството се стреми да определи възможно най-висок размер в тези граници, като отчита икономическата ситуация и ограниченията пред държавния бюджет.

Към момента е предложено увеличение с близо 40 евро, което подлежи на обществено обсъждане.

Ефремова припомни, че през лятото работодателите и синдикатите не са успели да постигнат съгласие за конкретната сума. Затова държавата трябва да намери баланс между исканията за по-високи доходи и възможностите на икономиката.

Окончателното решение за минималната работна заплата за 2027 г. се очаква в края на октомври.

Европейски натиск за ограничаване на социалните разходи

Социалният министър посочи, че заради високия бюджетен дефицит България е изправена пред настояване от европейските институции за ограничаване на социалните разходи.

„Ние не можем да си го позволим, тъй като първата грижа, разбира се, е за хората и то тези, които имат най-ниски доходи“, заяви Ефремова.

Според нея правителството ще търси допълнителни приходи чрез засилен контрол и мерки срещу сивата икономика, вместо да намалява подкрепата за уязвимите групи.

Тя увери, че финансирането на всички социални услуги в страната е гарантирано.

Все повече социални услуги могат да се заявяват онлайн

По време на участието си в националната научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ в Икономическия университет във Варна министърът засегна и темата за дигитализацията на социалната система.

По думите ѝ значителна част от услугите на Агенцията за социално подпомагане вече са достъпни по електронен път, но гражданите все още не се възползват достатъчно активно от тази възможност.

Най-често онлайн се подават заявления за еднократна помощ за ученици от първи, втори, трети и осми клас.