Новини
Търси
Подкаст
Общество

БНБ пуска златна колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски

БНБ пуска златна колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски
БНБ

Монетата е с номинал 100 евро и ще се предлага от 12 октомври на цена от 1508 евро

Българската народна банка (БНБ) ще пусне в обращение нова златна колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски, от 12 октомври 2026 г. Тя е част от серията "Българска иконография" и е с номинална стойност 100 евро, съобщиха от централната банка.

Продажната цена на монетата при пускането ѝ в обращение ще бъде 1508 евро.

Колекционерското издание ще се предлага на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. "Княз Александър I" № 1 в София, както и на четири каси в Касовия център на банката на ул. "Михаил Тенев" № 10.

От БНБ уточняват, че всеки клиент ще има право да закупи само една монета, независимо дали действа от свое име, или като представител на друго лице.

При покупка чрез пълномощник ще се изисква изрично нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи и за представителите на юридически лица, като закупилите монета като физически лица няма да могат да придобият втора от името на фирма и обратно.

Монетата няма да се продава на лица под 18-годишна възраст.

До края на работния ден на 12 октомври новата емисия ще бъде предоставена за продажба и на шест търговски банки – "Инвестбанк", "Първа инвестиционна банка", "Тексим Банк", "Токуда Банк", "Общинска банка" и "Централна кооперативна банка".

Златната монета ще бъде достъпна и чрез "Монетен двор" ЕАД.

Още по темата

Ликът на Тръмп се появи върху американска монета – прецедент, невиждан от век

Ликът на Тръмп се появи върху американска монета – прецедент, невиждан от век

Над 200 монети разкриват историята на древен квартал край Източната порта на Филипопол

Над 200 монети разкриват историята на древен квартал край Източната порта на Филипопол

Опашка пред БНБ за новата сребърна монета от 132 евро

Опашка пред БНБ за новата сребърна монета от 132 евро

БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета "Преображенски манастир"

БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета "Преображенски манастир"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа