БНБ пуска златна колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски

Българската народна банка (БНБ) ще пусне в обращение нова златна колекционерска монета, посветена на Св. Иван Рилски, от 12 октомври 2026 г. Тя е част от серията "Българска иконография" и е с номинална стойност 100 евро, съобщиха от централната банка.

Продажната цена на монетата при пускането ѝ в обращение ще бъде 1508 евро.

Колекционерското издание ще се предлага на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. "Княз Александър I" № 1 в София, както и на четири каси в Касовия център на банката на ул. "Михаил Тенев" № 10.

От БНБ уточняват, че всеки клиент ще има право да закупи само една монета, независимо дали действа от свое име, или като представител на друго лице.

При покупка чрез пълномощник ще се изисква изрично нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи и за представителите на юридически лица, като закупилите монета като физически лица няма да могат да придобият втора от името на фирма и обратно.

Монетата няма да се продава на лица под 18-годишна възраст.

До края на работния ден на 12 октомври новата емисия ще бъде предоставена за продажба и на шест търговски банки – "Инвестбанк", "Първа инвестиционна банка", "Тексим Банк", "Токуда Банк", "Общинска банка" и "Централна кооперативна банка".

Златната монета ще бъде достъпна и чрез "Монетен двор" ЕАД.