Протест в подкрепа на семейството на малкия Влади се провежда днес от 11:00 часа пред МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил.

Детето е починало на година и три месеца при неизяснени обстоятелства, а близките му вече девет месеца търсят отговори за случилото се и изразяват съмнения за лекарска грешка.

Призив за подкрепа отправи народният представител от „Продължаваме промяната“ Марин Тихомиров с видеообръщение към жителите на града. Той заяви, че ще се присъедини към протеста, за да подкрепи опечаленото семейство и да настоява за отговори от институциите.

По думите му продължителната липса на яснота около случая поражда сериозни притеснения и допълнителни въпроси. Тихомиров призова за изясняване на обстоятелствата около смъртта на детето и за поемане на отговорност, ако бъде установена лекарска грешка.

„Елате днес да покажем своята съпричастност!“, призова депутатът.