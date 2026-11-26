Коледният базар в румънския град Крайова спечели титлата най-добър в Европа след проведено публично онлайн гласуване от туристическата платформа European Best Destinations, съобщиха от местната община на официалната си страница във Фейсбук, цитирано по БТА.

„В Европа, където има близо 6000 коледни базара, Крайова заема челното място сред 20-те дестинации, отличени в конкурса“, посочват от администрацията. В рамките на осемдневната надпревара са отчетени общо 1 897 783 гласа за всички номинирани локации, подадени от пътешественици от 176 държави.

По време на вчерашното си посещение в града заради завода на „Форд“, румънският премиер Лука Никулеску лично поздрави кметицата Лия Олгуца Василеску за признанието. Двамата разгледаха празничните щандове, след което наблюдаваха светлинен спектакъл в небето.

Данните на местната власт показват силен интерес към събитието – миналогодишното издание е привлякло над 2,5 милиона души, а още в първата вечер след тазгодишното откриване гостите са достигнали близо 100 000. Според информация на общината, цитирана от румънската обществена телевизия ТеВеРе и ежедневника „Адевърул“, българските туристи формират най-голямата и редовна група чуждестранни посетители на базара.

Базираната в Брюксел организация European Best Destinations е основана през 2009 г. и си партнира с над 300 туристически офиса и европейската мрежа за устойчив туризъм EDEN на Европейската комисия. Платформата ежегодно организира онлайн класации в различни категории – от най-добри дестинации и плажове до коледни базари, в които се включват стотици хиляди гласуващи от цял свят.