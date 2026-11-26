Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа от Европейската прокуратура чрез делегираните ѝ прокурори. Те са заподозрени в участие в престъпна организация, създадена с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково, съобщи БНТ.

При акцията са извършени претърсвания в сградата на общината, домовете на заподозрените и помещенията на фирмите. Иззети са златни монети, 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследването обхваща периода от 2021 г. до момента. Според събраните до този етап данни действията на заподозрените може да са причинили щети на европейския бюджет за над 70 милиона евро. Става дума за процедури по няколко проекта, по които община Хасково е бенефициент. Те са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

С обвинения са Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Цвети Лалов, Делян Делчев, Петър Николов, Тенчо Лилянов, Величко Минев и Делчо Пехливанов. Очаква се днес Софийският градски съд да гледа мерките им за неотклонение. Вчера седем от проверяваните бяха отведени в София. Величко Минев е бил приет в болница в Хасково. Според информация на адвокат на задържаните мярката ще е в късния следобяд.