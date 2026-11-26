Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев обвини Румен Радев, че при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) е действал в разрез с обещанието си да разгради модела „Борисов–Пеевски“. В декларация от парламентарната трибуна Ганев заяви, че Радев е договорил подкрепа с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а част от кандидатите са получили и гласове от ГЕРБ и ДПС.

На 20 ноември Народното събрание избра 11-те членове на ВСС от парламентарната квота. Четирима от тях са издигнати от ПП и ДБ, посочи Ганев. Сред тях е Веселин Вучков, който е бил вътрешен министър във второто правителство на Бойко Борисов. По думите на депутата Вучков е получил подкрепа и от ГЕРБ и ДПС.

Ганев отбеляза, че в съвета влизат и Емил Дечев и Андрей Янкулов, бивши министри в служебния кабинет на Андрей Гюров. Той припомни, че Радев е критикувал остро този кабинет като президент, и поиска обяснение за подкрепата при кадровия избор.

Депутатът постави и въпроса за предстоящия избор на главен прокурор и на членове на Инспектората към ВСС. Той попита дали подкрепата за кандидатите на ПП и ДБ е свързана с евентуална договорка за избор на Демерджиев за главен прокурор и дали вече са водени разговори за други назначения в съдебната система.

В декларацията си Ганев поиска от правителството отговори и по случая „Петрохан“. От „Възраждане“ настояват да стане ясно какви сигнали са получили институциите, какви действия са предприели и кой ще понесе отговорност, ако бъдат установени пропуски.