Общо 94 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите са реагирали на 125 сигнала за произшествия, като са регистрирани и четири фалшиви повиквания.

При пожарите са пострадали двама души.

23 от пожарите са причинили преки материални щети. От тях 13 са възникнали в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, а шест - в транспортни средства.

Останалите 71 пожара са били без материални щети. Сред тях 15 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в стърнища, 42 - в отпадъци и четири - в готварски уреди и комини.

През денонощието са извършени и 27 спасителни дейности и помощни операции, три от които при катастрофи с транспортни средства.