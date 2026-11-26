Пет години след началото на разследването за инхаус договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“ прокуратурата повдигна обвинение на бившия председател на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски за безстопанственост. Според обвинението са нанесени щети за близо 160 млн. евро. Въпросът сега е докъде ще стигне разследването – дали ще бъдат установени всички участници и крайните получатели на средствата, или наказателната отговорност ще остане ограничена до отделни длъжностни лица.

Темата коментираха пред НОВА ТВ директорът на „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев и инж. Ясен Ишев от Научно-техническия съюз по транспорта

Бойко Станкушев призова прокуратурата да прегледа отново материалите от предишното разследване, по което е работил прокурор Ивайло Занев заедно с двама свои колеги.

По думите му тогава са били изготвени над 400 страници материали, в които са посочени имената на девет души, за които магистратите са преценили, че има основания да бъдат образувани производства. Сред тях са били и ръководители на строителни компании. Станкушев постави въпроса защо прокурор Занев е бил отстранен от разследването и защо през следващите години по случая не е имало достатъчно развитие. Той настоя за отговори от висшите магистрати, взели решенията по делото.

„Аз съм доста скептично настроен за това, което предстои да се случи. Много е вероятно нищо да не се случи. Най-много да се опитат да си измият ръцете с някакви чиновници на средно ниво или със самия господин Терзийски“, коментира директорът на АКФ.

Той постави под въпрос и практиката по договорите да бъдат извършвани авансови плащания, достигащи практически 100% от стойността на възложените дейности.

Инж. Ясен Ишев изрази надежда прокуратурата да възобнови и други разследвания, свързани с пътното строителство.

„Случаите са много“, заяви той и даде пример с ремонт на път в Родопите, посочен и в одитни материали на Сметната палата.

„Не може един път с дължина 48 км да се изпълни за 18 дни и да се платят 34 милиона лева“, категоричен беше Ишев.

Според него прокуратурата разполага с достатъчно материали, които могат да послужат за по-задълбочени проверки на начина, по който се разходват публичните средства. Експертът обаче предупреди и за възможните последици при едностранно прекратяване на вече сключени договори. По думите му строителните компании могат да заведат дела срещу АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а в крайна сметка държавата да плати значително повече.

„Кой състави този договор за инхаус, който е в ущърб на хората? Кой го подписа? Тези хора трябва прокуратурата стъпка по стъпка да тръгне и да разследва защо са ги подписали“, заяви Ишев.

Според Станкушев разследването не трябва да приключва с действията на ръководството на АПИ. Той твърди, че част от средствата за пътно строителство са били използвани за финансиране на политически структури и определя случая като пример за предполагаема схема за пълнене на партийни каси.

По думите му, въпреки изминалите години, все още е възможно да се проследи движението на парите.

Станкушев описа предполагаем механизъм, при който средства са били теглени в брой от подставени лица, включително социално слаби хора, след което са били пренасяни в чанти и сакове до различни населени места в Благоевградско. След това, по думите му, парите са преминавали през различни банкови сметки, включително в чужбина.

Той припомни случай, при който става въпрос за 57 млн. лева, изтеглени при 73 операции в брой. Според директора на АКФ има риск обвинението срещу един човек да превърне обвиняемия в „бушон“, без да бъдат разкрити всички участници в предполагаемата схема.

И двамата експерти подчертаха, че разследването не трябва да се ограничава единствено до длъжностните лица в АПИ. Според тях трябва да бъде изяснено и на какво ниво са вземани политическите решения, свързани с инхаус договорите и разпределението на средствата. Станкушев свърза надеждите за развитие на случая и с работата на новия Висш съдебен съвет. Той призова да бъдат изслушани прокурорите, работили по първоначалното разследване, както и магистратите, вземали решения за неговото развитие. Той постави и по-широкия въпрос за влиянието върху съдебната система и мрежите около случаите „Еврото“ и „Нотариуса“.

„Най-големият дефицит в България е дефицитът на справедливост“, обобщи Станкушев.

Междувременно Ишев обърна внимание и на друг сериозен проблем в пътния сектор – натрупаните задължения на АПИ към строителни компании за вече извършени дейности. По думите му неизплатените средства са около 1,5 млрд. евро, като компаниите вече са внесли приблизително 300 млн. евро ДДС върху тази сума. Част от тях са използвали и банково финансиране, за да изпълнят възложените им дейности.

Припомняме, че по-рано днес бившият шеф на АПИ Георги Терзийски заяви, че все още не му е предявено обвинение от Софийската градска прокуратура и не е запознат с мотивите на обвинението.

„Все още не ми е предявено обвинение от Софийска градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение. Не съм запознат с мотивите и не мога да ги коментирам“.

Попитан кой е взел решението за отпускането на средствата за строителството на магистралата и дали последният подпис под документите е негов, Терзийски потвърди, че е подписвал документи в рамките на правомощията си, но подчерта, че администрацията на АПИ е работила съобразно закона и установените процедури.

„Аз и моята администрация в АПИ ръководихме и действахме съобразно закона и процедурите, свързани с ангажиментите на администрацията. Подписът ми наистина стои под документи, които са в рамките на правомощията ми да подписвам. Това мога да кажа към момента“, посочи бившият шеф на пътната агенция.

На въпрос дали е бил подложен на натиск от бизнес или икономически интереси по време на управлението си в АПИ, той отговори категорично, че не е работил под подобен натиск. Терзийски отказа да коментира и въпроса къде са отишли парите, преведени за строителството на „Хемус“, въпреки че разследването продължава вече повече от пет години.