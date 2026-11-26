Бившият футболист на Левски и настоящ агент Билал Бари даде специално интервю за ТАРАЛЕЖ преди днешното гостуване на "сините" на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Мароканецът сподели очакванията си за двубоя и разкри слабите страни на френския отбор.

Бари заяви, че е впечатлен от нападателя на шампионите Рейналдо, като добави, че неговият клиент Акрам Бурас вече е напълно готов за игра.

"Чувствам се добре. Във Франция съм, близо до моите родители и със семейството си. Всичко около мен върви чудесно. Ежедневието ми е просто. Управлявам различните си бизнес начинания, следя развитието на играчите, които представлявам. Прекарвам време и със семейството си", започна Бари.

"Надявам се да успея да отида на "Велодром" и да гледам Левски като фен - винаги е страхотно да присъстваш на мач на отбора", сподели бившият нападател.

Билал Бари изрази надежда, че Левски ще покаже добра игра срещу днешния си съперник, като отличи тактиката на треньора Хулио Веласкес. "Надявам се Левски да покаже силна игра. Много ми харесва тактиката на треньора. Той е способен специалист и вярвам, че момчетата ще постигнат добър резултат".

Той говори и за кризата, през която преминава Олимпик Марсилия. "Вярно е, че клубът преминава през труден период и криза. През лятото не взеха нови играчи, а освен това продадоха някои ключови футболисти. Въпреки това Марсилия си остава голям клуб и мисля, че скоро ще се върнат към най-добрите си дни".

Бари сподели и къде, според него, са слабите страни на отбора на Брюно Женезио. "Олимпик има известни проблеми в защита. Левски трябва да бъде много ефективен в атака, за да си осигури победата".

Мароканецът смята, че нападателят на "сините" Рейналдо е фантастичен играч. "Много съм впечатлен от него, фантастичен играч е. Отборът играе добре, въпреки скорошния труден период. Със завръщането на Акрам Бурас и Сержиньо се надявам, че Левски ще си върне най-добрата форма в халфовата линия, което ще спомогне за стабилизиране на тима както в защита, така и в нападение".

Билал Бари е агент на една от звездите на шампионите Акрам Бурас. Алжирецът лекува травма през последните месеци, но вече е готов за игра. "Акрам вече е напълно готов и амбициран за предстоящия мач. Надявам се, че ще ни накара всички привърженици на Левски да се гордеем с него".

За финал той даде и своята прогноза за двубоя. "Очаквам много оспорван двубой - победа с 2:1 за Левски".