Ливърпул спечели с 3:0 като гост на Брюж в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Александър Исак се разписа два пъти, а Флориан Вирц добави третото попадение за отбора на Андони Ираола, който събра 12 точки и засега е в първата осмица.

Исак откри резултата в 13-ата минута, след като получи подаване от Доминик Собослай в наказателното поле и стреля точно в долния ляв ъгъл. Брюж потърси изравняването чрез Феликс Лемарешал, но Алисон отрази и двата му удара. В 42-рата минута Виктор Муньос напусна терена с контузия и бе заменен от Рио Нгумоха.

След почивката Алисон спаси далечен удар на Кириани Сабе, а Ян Зомер отрази опасен изстрел на Собослай. Ливърпул удвои в 79-ата минута, когато Нгумоха намери Вирц на границата на наказателното поле и германецът се разписа. Три минути по-късно Алисон изведе Исак с дълго подаване, а шведът оформи крайното 3:0.

В Лисабон Спортинг и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 на стадион “Жозе Алваладе”. Луис Хавиер Суарес вкара и двата гола за домакините, а Бруно Фернандеш се разписа два пъти за гостите. Двубоят предложи още три дузпи, отменен гол и червен картон.

Спортинг е девети с 10 точки и остава извън първата осмица заради головата си разлика. Манчестър Юнайтед има седем точки. В следващия кръг португалският тим гостува на Рома, а Юнайтед приема РБ Лайпциг на “Олд Трафорд”.