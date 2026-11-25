Пари Сен Жермен загуби първите си точки в Шампионската лига през сезона, след като завърши 2:2 с Рома в петия кръг на основната фаза. В друг двубой Интер победи Щутгарт с 2:0 с две попадения след почивката и се доближи на точка от първата осмица.

Рома поведе още в петата минута. Марио Ермосо отне топката от Магнес Аклиуш, а Матиас Суле привлече няколко защитници и върна подаването към испанеца, който вкара отблизо. ПСЖ изравни в 31-вата минута, когато Иля Забарни засече с глава центриране на Сени Маюлу от корнер.

Двата отбора отбелязаха по веднъж от дузпа след почивката. В 62-рата минута Усман Дембеле изведе ПСЖ напред, след като ВАР потвърди решението на Глен Ниберг да отсъди нарушение на Уесли Франса срещу Ашраф Хакими в наказателното поле. В 78-ата минута Дониел Мален изравни за Рома от бялата точка, след като съдията прегледа игра с ръка на Витиня при удар на Суле.

И двата отбора имаха шанс да спечелят. В 82-рата минута Пауло Дибала намери Ермосо на добра позиция, но защитникът стреля над гредата. Във втората минута на добавеното време Миле Свилар спаси удар на Дембеле и запази равенството.

В мача между Интер и Щутгарт германците имаха ранни възможности чрез Ермедин Демирович и Крис Фюхрих. Джед Спенс пропусна сам срещу вратаря на другия край на терена, а в 42-рата минута Маркус Тюрам удари външната страна на гредата.

Петър Сучич откри за Интер от дузпа в началото на второто полувреме. Джейми Левелинг беше близо до изравняване със силен удар покрай вратата, а в 74-тата минута Лаутаро Мартинес оформи крайното 2:0. Федерико Димарко подаде отляво, Пио Еспозито пропусна топката към капитана, а аржентинецът преодоля Денис Займен. С победата Интер събра девет точки, докато Щутгарт остана със седем.