Пари Сен Жермен следи седем футболисти като възможни попълнения за атаката през зимата, съобщава „А Бола“. Според изданието европейският шампион може да опита да привлече част от тях заради продължителното отсъствие на Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия.

Дуе ще претърпи операция след тежката си контузия, а очакванията са той и Кварацхелия да останат извън игра поне до края на сезона. Луис Енрике вече заяви, че клубът няма да бърза с трансферите през зимата. Треньорът призова да се даде шанс на новите попълнения Феран Торес, Мика Годтс и Магнеш Аклиуш.

Според „А Бола“ сред водещите варианти са Алберто Молейро от Виляреал и Йереми Пино, който също е играл за „жълтата подводница“, а сега е футболист на Кристъл Палас.

В списъка попадат още Алекс Баена и Адемола Лукман от Атлетико Мадрид, Ез Абде от Бетис, Нико Уилямс от Атлетик Билбао и Виктор Муньос от Ливърпул.