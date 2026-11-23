Ботев Пловдив благодари на своите фенове за подкрепата при равенството 3:3 срещу ЦСКА. "Канарчетата" имаха аванс от 2:0 след първото полувреме, но допуснаха "червените" да стигнат до пълен обрат. В крайна сметка тимът на Станислав Генчев успя да изравни малко, след като допусна трети гол.

Ето какво написаха от клуба:

"Ботев Пловдив изказва своята благодарност към „жълто-черната“ публика за неспирната и мощна подкрепа по време на дербито с ЦСКА.

Вашите песни дадоха кураж на футболистите и треньорския щаб да се борят до последния съдийски сигнал, въпреки високата класа на съперника и неблагоприятния развой на срещата през втората част.

Именно пловдивската подкрепа даде криле на момчето от нашата школа Самуил Цонов да реализира два гола във вратата на съперника. Момент, който 18-годишният пловдивчанин ще помни цял живот и който изправи на крака хилядите по трибуните.

За всички в клуба последните седмици са изключително тежки, изпълнени с мисъл за загубата на Илиян Филипов. Именно в този момент вие - жълто-черните фенове, давате сили на всеки от нас да разгръща максимума от себе си в името на Ботев Пловдив.

Използваме момента да благодарим и на всички спонсори на клуба, голяма част от които бяха привлечени с личното участие на Илиян Филипов. Вашата подкрепа и съдействие са от изключително значение за стабилността и бъдещето на Ботев.

Благодарим ви, Ботевисти! За пореден път показахте, че когато клуб и публика са едно цяло, няма непреодолими съперници!"