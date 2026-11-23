23-годишна жена е пострадала при случай на домашно насилие в монтанското село Боровци. Младата жена е била удряна, ритана и с отрязан кичур коса, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 20 ноември. Според установеното от органите на реда жената е била ударена с ръка по лицето, ритната по ръката, а от косата ѝ е бил отрязан кичур.

Пострадалата е посочила като извършител 21-годишен мъж от село Габровница, с когото преди инцидента са живели на семейни начала.

След случилото се жената е транспортирана до болница в Монтана, където е преминала медицински преглед. Впоследствие е освободена за домашно лечение.

Посоченият за извършител мъж е задържан от полицията. По случая се води разследване.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около инцидента.