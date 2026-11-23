11 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения, която се провежда в цялата страна. Сред тях има и четирима лекари и петима посредници, съобщи NOVA. Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца (в района на Мездра).

Задържани са и двама с фалшиви ТЕЛК решения.

Операцията е в отговор на данни за мащабни злоупотреби, ощетили хазната с огромни средства.

Eдно от местата, на които се провежда акцията, е Първа градска болница в столицата.

По-рано БНТ съобщи, че 270 души от гр. Цар Калоян, Област Разград, с фалшиви ТЕЛК решения 20 години са източвали държавния бюджет. Трима лекари и здравен работник подписвали измислените диагнози. Първоначално тарифата била 1500 лева, но с времето скочила на 5 хиляди. Схемата наподобявала финансова пирамида, разкриват от Окръжната прокуратура в Разград.

90 хиляди лева е най-голямата сума, преведена незаконно по сметката само на един жител на Цар Калоян. Всеки в схемата имал строго определена роля.

Междувременно хората, които реално имат нужда от лекарска и социална помощ сами заплащат здравните си осигуровки в периода между изтичането на срока на техния ТЕЛК и събирането на комисията за ново решение.