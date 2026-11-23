Директор напуска Левски
Виктор Викторов вече не е част от "сините"
Маркетинговият директор на Левски Виктор Викторов напуска, научи ТАРАЛЕЖ. Раздялата межу двете страни става по взаимно съгласие.
Само преди месец Викторов опроверга появили се тогава информации, че вече не е част от шампионите. Сега обаче това вече е факт.
Виктор Викторов беше назначен на поста на 13 декември 2024 година.
Новото ръководство на "Герена" обаче реши да заложи на италианския специалист в маркетинга Филаделфо Апаро, който официално стана Chief Revenue Officer в клуба в края на октомври. Той ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации. Поради тази причина най-вероятно сега се стига и до раздяла с Виктор Викторов.
Преди няколко дни Левски се раздели със скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев.