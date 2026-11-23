Маркетинговият директор на Левски Виктор Викторов напуска, научи ТАРАЛЕЖ. Раздялата межу двете страни става по взаимно съгласие.

Само преди месец Викторов опроверга появили се тогава информации, че вече не е част от шампионите. Сега обаче това вече е факт.

Виктор Викторов беше назначен на поста на 13 декември 2024 година.

Новото ръководство на "Герена" обаче реши да заложи на италианския специалист в маркетинга Филаделфо Апаро, който официално стана Chief Revenue Officer в клуба в края на октомври. Той ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации. Поради тази причина най-вероятно сега се стига и до раздяла с Виктор Викторов.

Преди няколко дни Левски се раздели със скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев.