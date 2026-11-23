Джаксън Блейк записа хеттрик в последните минути на втората третина и Каролина Хърикейнс се наложи с 5:2 срещу Ню Йорк Рейнджърс като гост в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Кейнс са лидери в Източната конференция с 39 точки, колкото има и първенецът на запад Минесота Уайлд.

Александър Никишин и Шон Уокър също се разписа ха за Кейнс, които превърнаха равенство 1:1 в преднина от три попадения само в рамките на 5:14 минути. Подобно нещо се случи и в събота, когато Каролина заличи два гола пасив с три попадения за 3:05 минути и спечели със 7:4.

Ерик Робинсън вкара гол при числен пасив за Кейнс, които са с баланс 6-0-1 в последните си седем мача и са в серия от шест победи в „Медисън Скуеър Гардън“. Джордан Мартинук довърши 18-ата победа на Каролина през сезона с попадение на празна мрежа 2:22 минути преди края на последната третина.

Брендън Бъси направи 15 от 25-те си спасявания в първата третина за успеха на Кейнс. Той бе преодолян от Мика Зибанеджад и Джей Ти Милър.

Мейсън Мактейвиш вкара победния гол при дузпите и Сейнт Луис Блус спечели срещу Едмънтън с 5:4 в друг мач от неделната вечер. Джими Снъгъръд записа две точки с попадение и асистенция, а точни за Блус в четвъртия пореден успех на отбора бяха още Далибор Дворски, Филип Броберг и Павел Бухневич.

Леон Драйзайтел вкара един от головете за Ойлърс и записа точка номер 1100 в кариерата си. Каспери Капанен, Филип Халандър и Колтън Дак също бяха точни за Едмънтън, който е в серия от три поражения и остава на точка зад Минесота в Източната конференция на НХЛ.