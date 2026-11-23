9 души са задържани при спецакция срешу фалшиви ТЕЛК решения.

Сред тях има и лекари и посредници, съобщава НОВА ТВ.

Акцията се провежда в Първа градска болница. Изземват се компютри и документи.

Операцията е в отговор на данни за мащабно злоупотреби, ощетили хазната с огромни средства.

По първоначална информация разследването е насочено към начина, по който са издавани решенията за инвалидност, както и към евентуалното участие на посредници, които са свързвали нуждаещи се лица с медицински специалисти.

Проверява се дали срещу заплащане са били осигурявани документи, удостоверяващи заболявания или степен на увреждане, които не отговарят на действителното здравословно състояние на съответните лица.

Предстои разследващите органи да изяснят какъв е бил механизмът на схемата, колко души са се възползвали от него и какъв е размерът на нанесените щети на държавата. Задържаните ще бъдат проверявани за конкретната им роля в предполагаемата схема.

Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК.

Очаквайте подробности!