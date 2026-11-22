Мащабна схема с фалшиви ТЕЛК решения е действала в продължение на около 20 години в град Цар Калоян, област Разград. Според разследването 270 души са получавали инвалидни пенсии въз основа на документи с неверни медицински диагнози, като по този начин са нанесени щети за милиони на държавния бюджет, съобщава БНТ.

По данни на Окръжната прокуратура в Разград в схемата са участвали трима лекари и здравен работник, които са изготвяли и подписвали медицински документи с невярно съдържание. Първоначално сумата за получаване на подобни документи е била около 767 евро (1500 лева), но впоследствие е достигнала приблизително 2556 евро (5000 лева).

Схемата е функционирала чрез мрежа от посредници, които са набирали нови кандидати за фалшиви ТЕЛК решения и са получавали част от заплащаните суми.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров сравни начина на действие с финансова пирамида, при която всеки нов участник е можел да привлече следващи кандидати.

"Дори се получава схемата на BLACK FRIDAY – част от тази сума се дава на човека, който е влязъл в престъпната схема преди това. Те посредниците са много, защото всеки нов може да носи някой друг, който не е бил известен на първия“, обясни Тодоров пред БНТ.

Разследването започнало, след като местен жител сам разказал в полицията за предполагаемите измами. Последвали разпити, проверки и задържания.

Първоначално случаят обхващал около 100 души от Цар Калоян, които имали една и съща диагноза – разширени вени. Впоследствие разследващите установили значително по-голям брой случаи, като проверките вече обхващат 270 души.

Най-голямата сума, преведена неправомерно на един човек, е около 46 016 евро (90 000 лева), сочат данните, представени в разследването.

С времето схемата се разпространила и в съседните села Дянково и Езерче. Там кандидатите търсели по-висок процент на инвалидност, поради което в медицинските документи започнали да се появяват и онкологични диагнози.

Именно документите за предполагаеми онкологични заболявания помогнали за разкриването на част от измамите.

Управителят на Комплексния онкологичен център в Русе д-р Камен Кожухаров забелязал, че в представените медицински документи е използван печат със старата абревиатура на лечебното заведение.

"Веднага схванах, че са си направили фалшив печат, всъщност старият печат, който беше, още когато бяхме междуобластен диспансер по онкологични заболявания“, разказа той.

По думите на д-р Кожухаров от стотиците проверени лица само четирима действително са имали онкологично заболяване.

Той посочи, че в част от документите са открити разлики в шрифтовете, оформлението и съдържанието на медицинските епикризи. Според него голямото натоварване на ТЕЛК комисиите вероятно е допринесло за това нередностите да останат незабелязани.

Разследването поставя и въпроса дали държавата ще успее да възстанови неправомерно изплатените средства.

Според окръжния прокурор Тихомир Тодоров част от получателите са натрупали суми между приблизително 25 565 и 30 678 евро (50 000–60 000 лева), които вероятно няма да могат да върнат.

Той уточни, че тези лица имат статут на свидетели по делото срещу медицинските специалисти, но са обект и на други досъдебни производства.

Очаква се съдебният процес срещу обвинените медицински лица да започне през декември.

Ако бъде доказано, че лекарите са издавали документи с невярно съдържание на здрави хора, според представената от БНТ информация те могат да получат наказания от 10 до 20 години лишаване от свобода.

Случаят повдига въпроси за контрола върху издаването на медицински документи, работата на ТЕЛК комисиите и възможността подобни злоупотреби да остават неразкрити в продължение на години.