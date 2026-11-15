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Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Участък от „Княз Борис“ ще бъде затворен за около час и половина до два часа за подмяна на повредения стълб.

53-годишен шофьор е задържан след катастрофа в Разград, при която дрегерът е отчел 2,49 промила алкохол. Инцидентът е станал около 21:40 ч. снощи на „Княз Борис“, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Мъжът изгубил контрол над лек автомобил „Лексус“, ударил паркиран „Опел Астра“ и след това се блъснал в електрически стълб. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.

Заради ремонта движението по „Княз Борис“ ще бъде спряно между кръстовищата с улиците „Левски“ и „28 януари“. Екипи на „Енерго-Про“ ще подменят стълба и ще възстановят електрозахранването. Докато трае ремонтът, шофьорите трябва да използват обходни маршрути.

Преди дни при друга катастрофа в района 20-годишен шофьор се блъсна в мантинела на главния път I-2 край „Илко сервиз“. При проверката му дрегерът отчете 3,08 промила алкохол.

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