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Израел уби висш командир на "Хамас", участвал в подготовката на атаката от 7 октомври

Израел уби висш командир на "Хамас", участвал в подготовката на атаката от 7 октомври
Снимка: AP/БТА

Самир Абу Юнис е бил командир на подразделението на "Хамас" в Рафах и според групировката е участвал в планирането и проследяването на нападението срещу Израел през 2023 г.

Висш командир на военното крило на "Хамас", участвал в планирането и проследяването на нападението срещу Израел от 7 октомври 2023 г., е бил убит при израелски въздушен удар, съобщи Ройтерс.

Става дума за 53-годишния Самир Абу Юнис, който е командвал подразделението на групировката в южния град Рафах, близо до границата с Египет. Бригадите "Изедин ал Касам" потвърдиха, че той е загинал вчера.

Израелската армия също съобщи, че е нанесла удар по висш командир на "Хамас", но не посочи името му.

Според палестински здравни работници Абу Юнис е бил убит в Хан Юнис, след като израелските сили са нанесли въздушен удар по улица в квартал "Мауаси", като при атаката има и ранени.

Самир Абу Юнис се присъединява към военното крило на "Хамас" през 1991 г. и заема различни висши оперативни позиции в Рафах, преди да поеме командването на местната бригада, посочва Ройтерс.

По информация на "Хамас" погребението му ще се състои днес следобед в Хан Юнис.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бойци, предвождани от "Хамас", убиват близо 1200 души на израелска територия, а около 250 души са взети за заложници и отведени в Газа, според данни на Израел.

Контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа съобщават, че при последвалата израелска военна операция в анклава са загинали над 74 000 палестинци.

Войната в Газа приключи през октомври миналата година с прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ. Израел и "Хамас" обаче продължават взаимно да се обвиняват в нарушения на споразумението.

Според палестински здравни работници след прекратяването на огъня са загинали най-малко 1600 души в Газа, докато Израел съобщава за петима загинали военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

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