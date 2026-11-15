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Русия срещу Украйна в битка за титлата на финалите в женския тенис

Русия срещу Украйна в битка за титлата на финалите в женския тенис
БТА

Мачът между Мира Андреева и Елина Свитолина е и сблъсък на младостта срещу опита

Рускинята Мира Андреева и украинката Елина Свитолина ще се изправят една срещу друга в битката за трофея на заключителния турнир на сезона в женския тенис. Двете достигнаха до финала след убедителни двусетови победи. Досега са играли три пъти една срещу друга, а балансът е 2:1 победи за Андреева, която разгорми Свитолина с 6:4, 6:0 само преди няколко дни в груповата фаза на турнира. Украинката обаче има голям опит в тура. Тя е шампионка на финалите на WTA през 2018 година, а през 2019-а загуби мача за титлата от Ашли Барти.

Арина Сабаленка отпадна от финалите в женския тенис

19-годишната Андреева си осигури място в последния мач след убедителна победа над американката Джесика Пегула. Рускинята се наложи с 6:3, 6:4 за 1 час и 25 минути игра, демонстрирайки отлична форма и психическа устойчивост. Така тя достигна до финала още при дебютното си участие в надпреварата. Преди полуфинала тя записа победи в груповата фаза над Елина Свитолина, Арина Сабаленка и Диана Шнайдер. Освен това рускинята си гарантира изкачване до второто място в световната ранглиста от понеделник.

Нейна съперничка в спора за титлата ще бъде Елина Свитолина. Украинката демонстрира впечатляваща игра във втория полуфинал и разгроми шампионката от „Уимбълдън“ Линда Носкова с 6:2, 6:1 само за 65 минути. Свитолина спечели девет поредни гейма в двубоя и не остави съмнения в превъзходството си.

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