Зеленски: САЩ са повдигнали въпроса за членство в НАТО срещу изтегляне от Донбас

Американските преговарящи са попитали дали Украйна би изтеглила войските си от районите на Донбас, които все още контролира, в замяна на членство в НАТО. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след разговори с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин, съобщава Би Би Си.

„Американците поставиха въпроса: „Ами ако Украйна влезе в НАТО? Би ли се изтеглила от Донбас?“ За първи път този въпрос беше повдигнат“, каза Зеленски в изявление, разпространено от канцеларията му в събота.

САЩ не са потвърдили думите му. Американски представител заяви пред Би Би Си, че на масата остават различни идеи и че всяко окончателно споразумение ще трябва да бъде одобрено от Русия и Украйна. Часове след изявлението на Зеленски Къшнър призова разговорите да останат поверителни и описа срещите като възможност да се проучат идеи за край на войната.

Украинският президент заяви, че би подложил на референдум конкретно предложение, ако то предвижда гаранции за сигурността на страната, средства за възстановяването ѝ и липса на ограничения за украинската армия. Киев от години се стреми към членство в НАТО, но САЩ и други съюзници досега са имали резерви, а Москва категорично се противопоставя.

Преди срещата в Дъблин Къшнър и Уиткоф разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. Кремъл продължава да настоява за гарантиран неутралитет на Украйна, ограничения върху числеността на армията ѝ и териториални отстъпки. Киев отхвърля тези условия, тъй като според него те биха затруднили отбраната на страната при бъдеща руска инвазия.

Русия окупира около една пета от територията на Украйна, включително по-голямата част от Донецка и Луганска област. Москва обвързва прекратяването на огъня с окончателно мирно споразумение, по силата на което Киев да се откаже от контрола и върху териториите в Донбас, които руската армия още не е завзела. Исканията на Кремъл включват и Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г.

По думите на Зеленски въпросът за членството в НАТО отново е на дневен ред в по-широкия разговор за европейската сигурност. Според Би Би Си именно европейската сигурност е била сред основните теми на последния кръг от преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.