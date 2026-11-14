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Най-важното от света на 14.11.26-та г.

Най-важното от света на 14.11.26-та г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще постави въпроса за намаляване на ядрените оръжия по време на предстоящата си среща в Китай с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

"Той ще обсъди намаляването на ядрените оръжия по света, чието разпространение президентът Тръмп смята за много опасно", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс пред журналисти.

Очаква се тримата лидери да се срещнат в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Тръмп заминава в понеделник на четиридневна обиколка в Азия, която включва и посещение във Филипините.

Търговският кораб LARISSA 1, плаващ под флага на Палау, е бил поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния. При атаката е повреден един от товарните кранове на плавателния съд, но няма пострадали членове на екипажа, потвърдиха румънските власти.

Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 13 ноември. Това е вторият потвърден случай на търговски кораб, поразен в териториалните води на Румъния.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че американските преговарящи са поставили въпроса за евентуално оттегляне на Украйна от Донбас в замяна на присъединяване към НАТО. Темата е била обсъдена след последния кръг от мирните преговори с Русия в Абу Даби, проведени с посредничеството на САЩ.

Зеленски потвърди, че Киев не възнамерява да се откаже от своя територия. Той обаче посочи, че при получаване на цялостен пакет за сигурност, който включва гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия и средства за възстановяване, би поставил предложението на референдум.

Русия концентрира усилията си върху зимната кампания във войната срещу Украйна, заяви Володимир Зеленски. Той призова САЩ да осигурят нов пакет от военна помощ и санкции, който да принуди руския президент Владимир Путин да прекрати бойните действия. "Те залагат всичко на тази зима", заяви Зеленски.

Около 106 000 души са участвали в протестите във Франция днес, от които 24 000 в Париж, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от Франс прес. Това е петата седмица от социалното движение. Мобилизацията е по-слаба в сравнение с предходната седмица, когато по улиците на страната излязоха 146 000 души, включително 46 000 в Париж. Младежката междупрофсъюзна коалиция обаче представи значително по-висока оценка - 200 000 демонстранти в цяла Франция, от които 100 000 в столицата.

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