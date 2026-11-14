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Латвия: Русия не е в позиция да поставя изисквания за сигурността на Европа

Латвия: Русия не е в позиция да поставя изисквания за сигурността на Европа
Снимка: AP/БТА

Андрис Кулбергс призова САЩ да окажат по-силен натиск върху Москва и заяви, че без примирие няма да има истински мир в Украйна

Русия не е в позиция да изисква отстъпки от европейските държави по отношение на сигурността на континента, заяви латвийският премиер Андрис Кулбергс в интервю за Франс прес.

Лидерите на 27-те държави от ЕС, които се срещнаха в Дъблин, отхвърлиха призива на Кремъл за преразглеждане на европейската архитектура на сигурността.

"Европа е военната сила. Европа е многократно по-мощна във военно и икономическо отношение, както и по отношение на лидерството", заяви Кулбергс, като добави, че руснаците "не са в позиция да поставят изисквания".

Европейските държави определиха шест държави и институциите на ЕС, които ще ги представляват в предстоящите дискусии за Украйна - Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и ЕС. Кулбергс определи решението като "добро решение".

Латвийският премиер обаче заяви, че не вярва руският президент Владимир Путин да иска мир, въпреки преговорите с посредничеството на САЩ в Абу Даби и договорената между Москва и Киев най-голяма досега размяна на затворници.

По думите му споразумението е "добър знак", но не е достатъчно. "ако Путин иска истински мир, тогава е необходимо примирие", подчерта Кулбергс.

Той призова САЩ да засилят натиска върху Москва, за да бъде сложен край на войната в Украйна.

"Американците имат кураж и биха могли да подтикнат Русия към истински мирни преговори", заяви латвийският премиер пред АФП.

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