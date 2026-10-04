Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Латвийският премиер Андрис Кулбергс постигна убедителен резултат на парламентарните избори, като оглавяваната от него центристка прозападна коалиция „Обединена листа“ се очаква да получи около 42 от общо 100 депутатски места при преброени 97% от бюлетините, предаде ДПА.

Ако резултатът бъде потвърден, формацията ще увеличи почти три пъти броя на депутатите си. Вотът в балтийската държава, която е член на ЕС и НАТО, премина на фона на засилено внимание към въпросите на националната сигурност и социалната политика.

Очаква се Кулбергс да продължи досегашната си политика на подкрепа за Украйна.

Засега остава неясно как ще бъде сформирано следващото правителство. Латвия е с население от около 1,9 милиона души и има граници с Русия и Беларус. Ако „Обединена листа“ продължи сътрудничеството си с досегашните коалиционни партньори, Кулбергс би могъл да разполага със стабилно парламентарно мнозинство.

47-годишният премиер зае поста едва през май, след като предишното правителство се разпадна заради спор, свързан с няколко случая на навлизане на дронове във въздушното пространство на страната. Тогава Кулбергс оглави четирипартийна коалиция от консервативни и центристки формации.

Политолози определят изборния резултат като важен момент за премиера. В неговата дясноцентристка партия отдават значителна част от успеха на Кулбергс, който преди да влезе в политиката е бил бизнесмен.

„Обединена листа“ влезе в парламента за първи път преди четири години, а настоящият резултат се очертава като най-силния за политическа формация в Латвия от възстановяването на независимостта на страната през 1991 г.

След обявяването на предварителните резултати Кулбергс ги определи като знак за сериозно обществено доверие. По думите му избирателите са заявили желание за промяна, като сред основните им приоритети са икономиката и сигурността.

Именно върху тези теми беше изградена и предизборната му кампания, чийто лозунг беше „Кулбергс е решението“. Премиерът се представя като политик, ориентиран към конкретни действия, и защитава икономически курс, насочен към бизнеса, както и мерки за стабилизиране на държавните финанси.

Популистките формации също увеличават присъствието си в парламента. „Латвия на първо място“ заема второ място с 17 депутатски места, а „Суверенна власт“ получава 14. Засега обаче не се очаква двете партии да бъдат част от управляваща коалиция.

Популистките формации са получили по-силна подкрепа сред рускоезичното население, което в част от случаите има различни възгледи за отношенията с Русия в сравнение с мнозинството от латвийското общество.

От трите досегашни коалиционни партньори на Кулбергс две формации ще бъдат представени в новия парламент. Консервативно-националистическият „Национален алианс“ получава 11 места, а либерално-консервативното „Ново единство“ – 7.

В Сейма влиза и лявоцентристката партия „Прогресивните“, която ще разполага с 9 депутати. Така общо шест политически сили ще бъдат представени в парламента.

От „Обединена листа“ заявиха, че първо ще започнат разговори с досегашните си партньори за възможността да продължат управленската коалиция.