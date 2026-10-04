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Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина

Партията на латвийския премиер печели изборите с голяма преднина
АР/БТА

При преброени 72% от бюлетините „Обединена листа“ получава 36,5% от гласовете

Центристката и проукраинска партия „Обединена листа“ на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в страната с убедителна преднина, предаде Ройтерс.

При преброени 72% от бюлетините формацията получава 36,5% от гласовете. Втора е популистката партия „Латвия на първо място“ с 13,0%.

В предизборната кампания „Латвия на първо място“ се опита да привлече подкрепа сред руското малцинство в страната.

Изборите се проведоха на фона на предупреждения от балтийските държави за руски саботажи, кибератаки и други действия в Европа, насочени към отслабване на подкрепата за Украйна и разпространяване на страх.

Западни официални представители обаче отхвърлят опасенията, че Москва може да предприеме пряка атака срещу НАТО, чийто член е Латвия, отбелязва Ройтерс.

След обявяването на резултатите от екзитполовете Кулбергс заяви, че се надява да остане министър-председател, но подчерта, че не желае да управлява в коалиция с „Латвия на първо място“.

При сегашните резултати „Обединена листа“ ще трябва да намери коалиционни партньори, за да сформира правителство.

„Това е изключително добър резултат. Не очаквах подобно нещо“, заяви Кулбергс в централата на партията си в Рига.

Третото място според екзитполовете заема проруската партия „Суверенна власт“ с 10,5% от гласовете.

На четвърта позиция е националистическото Национално обединение „Всичко за Латвия!“ с 9,6%. Формацията отстоява твърда позиция спрямо Кремъл.

 
 

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