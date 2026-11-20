20-годишен мъж е задържан след скандал в сградата на съдебната палата в Радомир. Младежът се държал грубо и предизвикателно, като отправял обиди, заплахи и ругатни, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 ноември, когато служители на Областно звено "Охрана" подали сигнал за агресивното поведение на младия мъж.

По информация на полицията 20-годишният е бил в съдебната палата във връзка с дело, водено срещу него.

Вместо да спазва установения ред в сградата, той започнал да отправя обидни думи, заплахи, псувни и ругатни, което наложило намесата на органите на реда.

След подадения сигнал мъжът е задържан, а по случая са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Законът предвижда наказание до пет години лишаване от свобода за посоченото от полицията нарушение.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.